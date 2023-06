El video viral del presidente de Cuba Díaz-Canel saliendo de lujosísimo restaurante en Italia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, Lis Cuesta, visitaron un lujoso restaurante en el centro de Roma, Italia.

En un video grabado por el actor estadounidense Jeff Parise, quien comía en el lugar, se puede ver a la pareja salir del restaurante. Los dirigentes estaban acompañados por su equipo de seguridad y subieron a un automóvil junto a sus acompañantes.

No obstante, la visita de Díaz-Canel ha ocasionado protestas por parte de cubanos residentes en Italia. Estos migrantes han denunciado la complicidad de la Comunidad Europea con el régimen de La Habana. Por esta razón, han solicitado la liberación de los más de 1.000 presos políticos que se encuentran en la isla.

Mientras, que el mandatario asiste a lujosos restaurantes, el pueblo cubano sigue atravesando grandes obstáculos para adquirir comida.

Aunque se desconocen más detalles de la visita del mandatario cubano a Italia, se sabe que ha estado reuniéndose con empresarios italianos con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas, comerciales, de inversión y de cooperación entre ambos países.

Díaz-Canel ha destacado la importancia de esta visita para abrir nuevas oportunidades económicas entre Cuba e Italia, a pesar de la profunda crisis económica que atraviesa la isla caribeña.

Además, el presidente cubano ha tenido encuentros con el papa Francisco y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, así como con el director general de la FAO, Qu Dongyu, con quien ha resaltado las relaciones de cooperación entre esa organización y Cuba.

La delegación cubana también tiene previsto viajar a Serbia y París, donde participará en la Cumbre para un pacto financiero mundial.

Al tratarse de una isla, se pudiera pensar que al menos, sus ciudadanos tienen acceso a pescados. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La industria de la pesca está severamente mermada. Mientras tanto, los gobernantes, intentan justificar lo ocurrido con diferentes teorías.

«Aunque somos un país rodeado de mar, nuestras aguas no poseen los niveles de pescados que necesitamos para cubrir la demanda de la población», aseguró recientemente la viceministra de la industria alimentaria cubana, Midalys Naranjo Blanco.

