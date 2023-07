EN VIDEO: El extraño caso de una joven que llora sangre y tiene sin respuestas a los médicos

Una joven colombiana de nombre Zharick Ramírez Carillo es la protagonista de un extraño caso donde llora sangre, lo cual mantiene sin respuestas a los médicos de la ciudad de Barranquilla.

La adolescente cuenta que al brotar lágrimas de sangre, siente como si su piel se desgarrara por dentro. Por ende, cuenta que vive dolorosos episodios para su salud.

A través de un video demostró su condición, la cual relata, empezó a sufrir en plena pandemia del COVID-19.

Exclusivo! Hoy les contaremos la historia de Zharick Ramírez Carillo una adolescente barranquillera de 17 años, que desde hace 3 años sangra por sus ojos. Este extraño hecho tocó su vida de manera inesperada durante la pandemia y se ha quedado durante todo este tiempo… pic.twitter.com/uixOQeRlH2 — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) July 28, 2023

Los primeros síntomas iniciaron en enero de 2020 cuando empezó a sangrar por la nariz. Luego, comenzó a llorar sangre por los ojos y recientemente lo hace por sus vías orales, todo simultáneamente.

Desde entonces, Zharick y su mamá han recurrido a distintos oftalmólogos, retinólogos, reumatólogos y demás expertos. Estos les ordenaron practicarse incontables exámenes médicos como tomografías, resonancias, entre otros. Sin embargo, no dieron con una respuesta clara y mucho menos una cura para esta enigmática patología.

PENSÓ QUE ERA ESTRÉS

En un principio, la muchacha pensó que esa dolencia respondía a su estrés, por lo que intentó controlar los síntomas. No obstante, comenzó a llorar sangre sin razón aparente cuando hacía sus actividades cotidianas.

Actualmente, la joven solo pide ayuda de expertos que le ayuden a mejorar su situación ya que todo ello la llevó a no mostrarse en público o hacer ciertas actividades.

“No quiero salir porque esto me puede pasar en cualquier momento o lugar, y no sé qué hacer, pierdo la visión y me dan desmayos. No puedo hacer actividad física, me siento limitada”, narró.

Según el medio Publimetro, los episodios de lágrimas sangrientas van desde los diez minutos hasta una hora y media a veces.

Así como puede pasar dos meses sin derramar una sola gota de sangre, Zharick también puede hacerlo en días continuos. De hecho, la semana pasada lo hizo lunes, martes, jueves y viernes.