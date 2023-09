EN VIDEO | Violencia en escuela de Colombia: Joven amenazó a su compañero y lo cortó en la cara, habría sufrido bullying

Un estudiante, quien era aparentemente víctima del bullying, agredió con un exacto a su victimario en Colombia.

En el video muestra como el joven lleno de ira encara al otro a las afueras del aula de clases y lo amenaza con el arma blanca en el cuello.

«Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, una vez más y recordarán a Santiago Rodríguez por el resto de su vida», dice.

Justo en ese momento apareció un profesor quien se dispone a agarrarlo. Sin embargo, antes de que el profesor lo separara, Santiago alcanzó a propinarle una extensa cortada en un costado de la cara al otro joven.

Posteriormente, se ve que el profesor lo sujeta mientras que las niñas gritan y el alumno herido empieza a sangrar.

🇨🇴 | El video muestra a una aparente víctima del bullying en Colombia, amenaza a otro joven con un exacto: "Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, una vez más y recordarán a Santiago Rodríguez por el resto de su vida" dijo… pic.twitter.com/MXiolR5ZSD — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) September 8, 2023

Según los medios locales, este caso habría ocurrido en el colegio ‘La María’ de Ciénaga. Sin embargo, todo lo que rodea el caso se ha mantenido de manera confidencial al tratarse de dos menores de edad los involucrados.

Hasta el momento se desconoce que medidas disciplinarias o penales tomaron en contra del joven agresor.

Muchas personas han responsabilizado a la institución educativa por permitir que el conflicto llegara hasta esos extremos. En este sentido, entre los comentarios de los usuarios destacan los que dicen que todos ignoran los casos de bullying en los colegios y los ven como algo normal, hasta que ocurren tragedias como esta.