﻿ «Esto no tiene precedentes» David Smolansky dice que además de inhabilitado tampoco lo dejan votar

El dirigente político en el exilio David Smolansky denunció este martes, 16 de abril, que el gobierno de Maduro no le permite ejercer su derecho al voto y no podría participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Hoy culmina el lapso para la inscripción y actualización en el registro electoral. El régimen no solo me ha inhabilitado indefinidamente para ejercer cargos públicos desde 2017, sino también para ejercer mi derecho al voto. Esto no tiene precedentes, hasta donde tengo conocimiento», expuso.

Smolansky, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos, publicó una captura de pantalla en la que se aprecia que no puede votar. En tal sentido, señaló que están violando sus derechos civiles y políticos, al igual que los de millones de venezolanos.

«Es otra evidencia de una política sistemática y generalizada de discriminación hacia al menos 4.5 millones de migrantes a quienes nos han impedido participar colocando todo tipo de trabas», dijo Smolansky.

SMOLANSKY PIDE RECONOCIMIENTO

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), hay más de siete millones de migrantes venezolanos. Denuncias indican que la mayoría no pudo actualizar sus datos y no podrían ejercer su derecho al voto.

«Con esta acción, la población electoral más grande del país ha quedado marginada para participar el 28 de julio, ya que los venezolanos en el exterior superamos electoralmente a la población de estados como Miranda, Zulia y hasta Caracas», señaló Smolansky.

Hoy culmina el lapso para la inscripción y actualización en el registro electoral. El régimen no solo me ha inhabilitado indefinidamente para ejercer cargos públicos desde 2017 sino también para ejercer mi derecho al voto. Esto no tiene precedentes, hasta donde tengo… pic.twitter.com/LtXoBfESdo — David Smolansky (@dsmolansky) April 16, 2024

Según Smolansky, las autoridades chavistas pidieron cédulas y pasaportes vigentes para registrar a los migrantes. También citó fallas de las máquinas, cierre de consulados o «largas y humillantes colas como si los venezolanos en el exterior fuésemos reses».

El dirigente exhortó a reportar las «violaciones a los derechos» en la plataforma mivotocuenta.info. «No descansaremos hasta que los venezolanos en exterior seamos reconocidos como iguales porque no nos hace menos habernos ido de manera forzada», concluyó.