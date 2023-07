Mensajes de muerte y desaparición de mascotas: Las tácticas del Tren de Aragua para exigir pago de vacunas a comerciantes peruanos

El Tren de Aragua mantiene en zozobra a los comerciantes de los distintos barrios de los distritos de Lima. La organización criminal deja mensajes de muerte en los locales y desaparecen a las mascotas de los emprendedores para exigirles el pago de vacunas.

Los propietarios de bodegas denunciaron las amenazas y que les solicitan una cantidad impagable.

“En un primer instante me pidieron 15 mil soles ($ 4.156,61), cosa que es inaudita, porque nuestros ingresos no llegan a ese monto”, señaló una comerciante y miembro de la Asociación de Bodegueras del Perú (Agremub).

La pequeña empresaria habló desde el anonimato por miedo a represalias. Asimismo, relató que la banda criminal cambió su modus operandi y le solicitaban la cantidad de mil soles semanales ($ 277,11) para «protegerla» de otros grupos delictivos.

Pero después, los sujetos le advirtieron que tenían información personal de ella y su familia. La microempresaria reconoció que los datos que poseía el Tren de Aragua efectivamente eran ciertos. Por ende, tuvo que cambiar de colegio a su hijo, ya que los delincuentes sabían en qué institución estudiaba y a qué hora salía.

“Incluso me dieron detalles de mi vestimenta y de lugares que yo frecuentaba y mis horas de salida. Por eso he tenido que cambiar rotundamente mi rutina y he tenido que hacer modificaciones con mi día a día”, agregó.

SECUESTRAN LAS MASCOTAS

La comerciante denunció también que los antisociales secuestraron y desaparecieron a su mascota. “Es muy lamentable que atenten contra las mascotas, que son seres indefensos”, comentó.

La prueba de que ellos fueron los responsables es que le enviaron una parte del cuerpo de su animal, obviamente ya muerto.

Por otra parte, añadió que los miembros del Tren de Aragua ya atentaron contra su negocio. A su local le rompieron los vidrios y toldos donde los niños van a jugar.

La Policía, por su parte, ya está al tanto de todo. Pese a ello, los dueños de los comercios esperan que las autoridades coordinen con ellos para enfrentar mejor estos casos de extorsión.