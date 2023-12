Guyana dice que no negociará el Esequibo y no descarta permitir una base militar estadounidense

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que no tiene nada que discutir con su homólogo Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que su país respeta lo establecido en el acuerdo de Ginebra en 1966, el cual concluyó en que la Corte Internacional de Justicia será el organismo en resolver la disputa territorial.

«Ahí es donde se decidirá esta controversia y el reclamo de Venezuela. Acataremos el resultado de este caso y llamamos a Venezuela a hacer lo mismo», comentó en entrevista con la BBC.

En este sentido, señaló que la reunión que llevará a cabo con Nicolás Maduro tiene como objetivo garantizar la paz de la región.

«Tenemos que coexistir, tenemos que trabajar para garantizar que esta región siga siendo una región de paz y estabilidad. Y como buen ciudadano regional, Guyana fue contactado por Brasil, la Celac, el Caricom -a pesar de nuestra posición y a pesar del apoyo de la región a nuestra posición- para tener conversaciones con el presidente Maduro y Venezuela», comentó.

«Esas conversaciones tienen como objetivo reducir la amenaza del uso de la fuerza por parte de Venezuela. Porque Guyana no amenaza a nadie», añadió.

«Sobre este encuentro señaló que Guyana ratificará su postura como un país de paz. Asimismo, señaló que busca promover el trabajo con Venezuela de manera pacífica para impulsar la región. «Y esperamos que se respete nuestra frontera y que Venezuela no actúe de manera imprudente o aventurera, y que trabajemos juntos para garantizar la paz y la estabilidad de nuestra región».

No obstante, aclaró que están preparados para todos los escenarios. «Tenemos una colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tenemos muchos programas de entrenamiento, muchos ejercicios conjuntos que se están realizando y que van a continuar».

«Vamos a activar y trabajar de manera constante con la comunidad internacional para garantizar que Venezuela no actúe de una manera que afecte nuestra integridad territorial, nuestra soberanía o que ocupe cualquier espacio que esté dentro de las fronteras geográficas de Guyana», advirtió.

Ali no descartó la posibilidad de permitir a los Estados Unidos construir una base militar en el Esequibo. «Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la soberanía y la integridad territorial de Guyana».

NO HABRÁ NEGOCIACIÓN CON MADURO

El mandatario recalcó que nada con respecto al Esequibo será negociado con Nicolás Maduro, sino que será la CIJ la encargada de decidir.

«Decirme que tenemos que hacer un acuerdo con Venezuela para repartir los ingresos por los recursos de nuestro país es un insulto al pueblo de Guyana. Es un insulto a nuestro liderazgo. Eso nunca sucederá. ¿Le preguntaría a Maduro si está dispuesto a compartir los ingresos del petróleo y el gas de Venezuela con Guyana? ¿Qué diría? Creo que la gente nos subestima porque somos una población pequeña, pero somos una población pequeña y responsable con la moral, la ética, el buen gobierno, la democracia y la libertad de nuestro lado y con grandes socios internacionales», asentó.

El presidente de Guyana le envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro y a los mandatos que ha emitido en los últimos días.

«Él puede decir lo que quiera. Él no es Dios. No es el presidente de Guyana. Usted está hablando con el presidente de Guyana. Él no tiene autoridad para convocar a ninguna empresa que opere en Guyana ni a ningún individuo que opere en Guyana a ninguna reunión. Está fuera de lugar. Es impropio. La inversión de ExxonMobil está en Guyana», dijo.

«Maduro intenta infundir miedo en el pueblo de Guyana. Definitivamente ha utilizado la amenaza de la fuerza como medio para demostrar su plan. Pero no somos un pueblo que sucumba a su miedo y a su amenaza. Lo que estamos haciendo es planificar. Trabajar con nuestros socios, prepararnos y asegurarnos de que estamos en condiciones de asegurar todo nuestro territorio, soberanía e integridad territorial», concluyó.