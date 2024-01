﻿ Filtran video de la influencer maltratando a su novio, semanas antes de matarlo en supuesta defensa propia

Un nuevo video que muestra a la influencer Courtney Clenney maltratando a su novio, Christian Obumseli, pocas semanas antes de asesinarlo en supuesta defensa propia, pondría en entredicho los argumentos de defensa de la mujer, actualmente en juicio.

En el clip publicado, por los abogados de la familia del fallecido, se puede observar a Clenney golpeando y gritando en repetidas oportunidades a su novio. El mismo habría sido grabado en Aspen, Colorado, según los allegados de Obumseli.

El video de tres minutos fue tomado por una tercera persona y muestra a la influencer, vistiendo una chaqueta azul sobre un sujetador deportivo con estampado de cebra y pantalones a juego, atacando a su pareja, que lleva una camiseta de los Boston Celtics.

Aunque se desconoce qué inició la discusión, Clenney acusa a Obumseli de coquetear con otras chicas.

Asimismo, le dijo que había estado sobria durante dos semanas.»¿Y ahora por qué no estoy sobria? Gracias a ti», señala en el mencionado metraje.

Clenney intenta repetidamente golpear a Obumseli, quien hace todo lo posible para evitar los golpes y mantenerla alejada.

«Christian, estás despedido», dice la mujer tras reiterar su acusación, a lo el hombre respondió: «Bien. ¿Estoy despedido? Nunca me volverás a ver».

A pesar de esto la influencer continúa intentando golpear a Obumseli y le grita que salga de la casa.

«Deja de tocarme, no me toques más», exclamó el hombre antes de abandonar el lugar.

ENCONTRADO MUERTO EN LUJOSO CONDOMINO DE MIAMI

Pocas semanas después, precisamente el 3 de abril de 2022, Obumseli, de 27 años, fue encontrado mortalmente apuñalado en un condominio de lujo que tenía la pareja en Edgewater, Miami.

Kim Wald, quien representa a la familia de Obumseli, dijo que el vídeo de Aspen muestra que el hombre era la víctima en la relación.

«Lo que esto muestra es el patrón consistente de Courtney Clenney y este es solo otro video que muestra este patrón… que muestra a Christian siendo la víctima en esta relación enfermiza», aseguró Wald al medio hispano estadounidense Telemundo 51.

“Lo que ella argumenta en el caso penal es defensa propia y lo que esto demuestra es que no fue defensa propia. No fue defensa propia en la fecha de este video y no fue defensa propia el día del asesinato», agregó el letrado.

Los fiscales de Miami-Dade la describieron como una «relación extremadamente tempestuosa y combativa». Dijeron que Obumseli fue víctima de violencia doméstica, mientras que los abogados de Clenney han dicho que ella fue víctima de una relación abusiva y que lo apuñaló en defensa propia.