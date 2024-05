﻿ Fue al médico por una infección urinaria y lo que descubrieron los dejó en shock

Doctores en Túnez encontraron un vaso de vidrio en la vejiga de una mujer de 45 años, que acudió a una consulta.

La paciente, cuya identidad se mantiene en el anonimato, acudió al Hospital Académico Habib Bourguiba en Túnez con síntomas de infección urinaria. Sin embargo, los exámenes médicos revelaron un hallazgo inesperado: una radiografía mostró un objeto inusualmente grande dentro de su vejiga.

Lo que inicialmente parecía ser una simple piedra vesical resultó ser un vaso de vidrio intacto, insertado deliberadamente durante un acto sexual hace cuatro años. Lo que más ha sorprendido a los expertos es que el objeto no fue introducido a través de la vagina, como podría esperarse, sino a través de la uretra.

La paciente, al parecer, había olvidado por completo la presencia del objeto dentro de su cuerpo. Con el paso del tiempo, el vaso de vidrio se convirtió en el núcleo de una piedra vesical de aproximadamente 8 cm de ancho, una dimensión considerablemente mayor que los cálculos vesicales típicos, que suelen ser microscópicos, reseñó El Diario de Nueva York.

