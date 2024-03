Golpe de Estado en Venezuela y el plan para matar a Chávez: Las revelaciones del exparamilitar Salvatore Mancuso

El narcotraficante y exjefe paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, reveló que hace años recibió la orden de perpetrar un golpe de Estado en Venezuela.

«Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez en esa época. Esa es una de las verdades contadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que habrá que decirle al país, a Venezuela y al mundo», dijo en una entrevista a RTVC tras su regreso a Colombia.

Estos hechos ocurrieron durante el Gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. Sin embargo, Mancuso no ofreció detalles de quién le dio la orden de llevar a cabo dicha operación.

De igual forma, no quiso ahondar en las razones por las que no la llevaron a cabo.

Salvatore Mancuso ocupó el cargo de segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de miles de asesinatos y otros crímenes durante el conflicto armado colombiano.

El pasado 27 de febrero regresó vía deportación desde los Estados Unidos luego de cumplir una condena de 15 años. Mancuso recibió acusaciones principalmente por narcotráfico. Sin embargo, tras su llegada a Colombia sigue privado de libertad, investigado por más de 75.000 crímenes.

Además, se refirió al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien dice que Mancuso regresó al país para incriminarlo en los delitos cometidos por las AUC.

“Uribe no es importante para mí, yo no vengo con el ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó (…) vine con el ánimo de pasar la página. Uribe no me interesa y creo que al país tampoco le interesa Uribe porque Uribe no fue un amigo de la paz”, dijo.

Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC.