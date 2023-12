﻿ IMPACTANTES IMÁGENES: Erupción volcánica en Islandia genera caos y miedo en los habitantes de la zona

Un volcán entró en erupción en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, después de semanas de intensa actividad sísmica.

La erupción comenzó al norte de la ciudad de Grindavik, un pueblo pesquero a unos 4 kilómetros de distancia. Islandia lleva semanas preparándose para la actividad volcánica. Desde finales de octubre, la región alrededor de la capital, Reykjavik, ha experimentado un aumento de la actividad sísmica considerable.

La erupción se puede ver desde Reykjavik, que está a unos 42 kilómetros al noreste de Grindavik. Un testigo en la capital dijo a la BBC que la mitad del cielo en dirección a la ciudad estaba «iluminado de rojo» por la erupción y se podía ver humo elevándose en el aire.

Los expertos aseguraron que no esperan que la erupción provoque el mismo nivel de perturbaciones que la que tuvo lugar en otras partes de Islandia en 2010, que detuvo los viajes aéreos europeos.

La Oficina Meteorológica de Islandia indicó el martes que la potencia de la erupción estaba disminuyendo, pero que los gases del volcán aún podían sentirse en Reykjavik.

Varios residentes de zonas aledañas comentaron que desde su casa sintieron lo que ocurría, a pesar de estar a más de 20 kilómetros de distancia.

«Fue una locura verlo con mis propios ojos. Hemos tenido explosiones de volcanes antes, pero esta fue la primera vez que me asusté mucho», le dijo Aoalheiour Halldorsdottir a BBC News.

«Estamos acostumbrados a los volcanes en erupción, pero esto fue una locura», añadió.

Aunque admitió que tuvo mucho miedo para el lunes, la calma regresó el martes a medida que la intensidad de la actividad volcánica mermó.

«Ahora estoy en el trabajo y todavía puedo verlo. Puedo ver las luces en el cielo», prosiguió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Bjarni Benediktsson, afirmó en Twitter que «no hay interrupciones en los vuelos hacia y desde Islandia, y los corredores de vuelos internacionales permanecen abiertos».

Imágenes y videos publicados en las redes sociales mostraban lava saliendo del volcán apenas una hora después de que se detectara un enjambre de terremotos.

La policía advirtió a la gente que se mantenga alejada de la zona.

La longitud de la grieta en el volcán es de unos 3,5 kilómetros, y la lava fluye a un ritmo de alrededor de 100 a 200 metros cúbicos por segundo, comentó la Oficina Meteorológica, añadiendo que esto es muchas veces más que las recientes erupciones en la península de Reykjanes.

