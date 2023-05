La historia de Bryan, el bombero venezolano que sobrevivió al arrollamiento y ayudó a las víctimas en Texas

Bryan Pineda es un bombero venezolano que vivió de primera mano la tragedia donde un arrollamiento acabaría con la vida de varios migrantes nacionales en Texas, Estados Unidos.

Los testigos relataron que Bryan no dudó en atender a varios de los heridos que dejó el incidente. En ese sentido, usó sus conocimientos de paramédico y brindó primeros auxilios a los lesionados.

“Como pude le rompí la camisa, la enrollé (en su pierna). Vi un zapato tirado y le quité el cordón. Lo hice otra vez. Y así sé que ya estaba estable”, relató Bryan para Noticias Telemundo.

En el incidente, un hombre llamado George Álvarez arrolló a un grupo de 18 migrantes, en su mayoría venezolanos. En el lugar murieron ocho personas, mientras que otras se mantienen internadas en centros de salud de Brownsville.

BRYAN: “ME PARTIÓ EL ALMA”

En medio de la trágica situación, Bryan es considerado un “héroe” por muchos; a pesar de las circunstancias, ayudó a varios de los lesionados. Sin embargo, no pudo salvar a todos, tal como relató el joven bombero.

“Algo que me partió el alma fue que alguien estaba levantando la mano pidiendo ayuda y en lo que voy a buscarlo ya no estaba aquí, ya se había ido (había muerto)”, expuso Bryan, quien no sufrió lesiones por el incidente y consiguió mantener con vida a varios lesionados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COCAÍNA, MARIHUANA Y BENZODIACEPINA HABÍA CONSUMIDO HOMBRE QUE ARROLLÓ A VENEZOLANOS EN TEXAS

Hasta este miércoles, no hay una lista oficial de las víctimas del arrollamiento. Igualmente, ya varias fuentes extraoficiales confirmaron que la mayor parte de los fallecidos y heridos son venezolanos.

Por su parte, el Departamento de Policía de Brownsville avanza en las investigaciones y determinó que el conductor consumió cocaína, marihuana y benzodiacepina. Ahora, buscarán determinar si se trató de un accidente o un acto intencional.