﻿ Presidente electo de Panamá tomó radical medida sobre migrantes que desde ahora lleguen al Darién

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que durante su gobierno cerrará la frontera por el tapón del Darién y repatriará a los migrantes ilegales que crucen al país por la selva.

Durante su campaña, Mulino dijo que haría frente a la migración ilegal que entra al país. En tal sentido, aseguró que mantiene esta posición y subrayó que el Darién es la frontera de Panamá, por lo que tienen derecho a cerrarla.

«Haré un esfuerzo que ya comencé a hablar para terminar la odisea del Darién que no tiene razón de ser. Reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor», explicó Mulino.

Según el mandatario electo, el Darién se ha convertido en una zona usada por el crimen internacional. «Seré inflexible con la lucha contra el tráfico de drogas y todos los delitos que se derraman de ahí», sostuvo Mulino, quien fue ministro de Seguridad entre 2010 y 2014.

PROMETE «REPATRIACIONES»

A pesar de que todavía no ha llegado al gobierno, Mulino dijo que ha mantenido conversaciones con la comunidad internacional sobre el Darién. Así pues, espera conseguir apoyos para repatriar a los migrantes ilegales.

«Queremos cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo el apego a los derechos humanos de todas las personas que están ahí», afirmó Mulino.

El objetivo de la medida es, según Mulino, enviar un claro mensaje a las personas que pretenden cruzar el Darién en el futuro. «El que llega, se va a devolver a su país de origen», acotó el político de derecha.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá precisó que entre enero y abril de este año 139.000 migrantes cruzaron el Darién. Aunque no hay detalles de las nacionalidades, desde el 2022 los venezolanos han representado la mayoría de los cruces.