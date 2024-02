La respuesta viral de Elon Musk sobre los criminales en EEUU que alude a Venezuela

El multimillonario Elon Musk, fundador de SpaceX y propietario de Tesla y de Twitter (X), se manifestó este martes 27 de febrero sobre los criminales en EEUU.

Por medio de una publicación, en la misma red social bajo su control, difundió un mensaje que aludió claramente a Venezuela.

«¡La capacidad de descartar sus documentos de identificación (de cualquier país), cruzar la frontera sur y solicitar ‘asilo’ ha convertido a Estados Unidos en un refugio para los peores criminales del mundo!», expresó el magnate.

Musk respondió así a una publicación del portal Bloomberg de diciembre. En el reportaje se daba cuenta de cómo «las muertes violentas en Venezuela caen a su nivel más bajo en 22 años debido a la migración».

El mencionado medio de comunicación citó datos del Observatorio de Violencia en Venezuela. Los delincuentes y las pandillas también emigraron. Esa es la principal conclusión de la organización.

En concreto, el Observatorio de Violencia en Venezuela registró 26,8 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023. Un dato que contrasta con los 35,3 por cada 100.000 habitantes en 2022.

Esa cifra es la más baja desde el 2021 y representa un tercio de lo que era en 2016.

Los comentarios de Musk fueron expresados en medio de la conmoción por el asesinato de una joven estudiante de enfermería. El autor del crimen sería un hombre de nacionalidad venezolana. Fue identificado como José Ibarra.

The ability to discard your identification documents (from any country), walk across the southern border and claim “asylum” has turned America into a refuge for the world’s worst criminals! https://t.co/ENhh2abS5G

— Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2024