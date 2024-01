﻿ Empresa de Elon Musk puso primer chip cerebral a un humano, así funciona

El magnate Elon Musk anunció el lunes que una de sus empresas, Neuralink, realizó por primera vez la implantación de un chip cerebral de un humano y aseguró que el paciente se encuentra en buen estado de salud.

Musk precisó que la intervención fue realizada el domingo, aunque no dio detalles sobre el paciente. «Se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales», señaló.

«El primer producto de Neuralink se llama Telepathy (Telepatía)», señaló Musk. También aclaró que el chip permite controlar el teléfono o la computadora, «y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con solo pensar».

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024