«Ladran a la nada», lo que dicen sobre los corgis de la reina Isabel y su ¿fantasma?

Sarah Ferguson, de 63 años, dijo que los corgis de Isabel II, Sandy y Muick, “ladran a la nada” cuando sienten que el espíritu de la reina está cerca.

Y es que piensa que ni siquiera la muerte puede impedir que la difunta reina Isabel II vea a sus queridos corgis.

La duquesa de York y su exmarido, el príncipe Andrés, de 63 años, heredaron los perros tras la muerte de la monarca en septiembre.

“Son íconos nacionales, así que cada vez que corren persiguiendo una ardilla, entro en pánico”, dijo Ferguson a People en un perfil reciente.

“Pero son una alegría total, y siempre pienso que cuando los corgis le ladran a la nada, y no hay ardillas a la vista, creo que es porque la reina está pasando”, compartió.

Ella continuó: “Están mucho conmigo y piensan que soy muy graciosa”.

En una entrevista también reflexionó sobre el histórico reinado de 70 años de la difunta reina y sobre el tipo de persona que era.

“Ella te tranquilizaba de inmediato. . . Sabía cómo hacer que la gente se sintiera bien. Sentía la monarquía, trataba que todos se sientieran bien. Ella era mi ídolo total”, recordó Fergie a su exsuegra.

En octubre, Ferguson habló sobre la vida con los corgis Sandy y Muick y lo agradecida que estaba de aceptarlos.

LOS TESOROS NACIONALES

Durante el Festival Literario de Henley, describió la adopción como un “gran honor” y llamó a los corgis “tesoro[s] nacional[es]”, y agregó que fueron “bien enseñados”.

Ella bromeó: «Todos se forman porque la alfombra se mueve cuando me muevo, pero ahora me he acostumbrado».

Andrew y Fergie también poseen cinco terriers de Norfolk además de los corgis, reseña The New York Post.

El duque de York parece tener una relación igualmente afectuosa con los corgis y fue fotografiado consolándolos durante el funeral de su madre el 19 de septiembre.

Su relación con la familia real supuestamente es más tensa. Fue despojado de sus deberes reales en 2019 debido a su conexión con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.