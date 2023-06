Las declaraciones de James Cameron que se viralizaron tras la tragedia en el submarino que buscaba los restos de Titanic

El afamado cineasta James Cameron, director de la reconocida película «Titanic», expresó a la BBC su profunda tristeza por la pérdida del submarino Titán.

Cameron ha explorado en 33 ocasiones los restos del transatlántico y se encontraba en un barco cuando el submarino desapareció el pasado domingo, enterándose de la noticia al día siguiente.

El cineasta aseguró que cuando supo que el submarino había perdido la navegación y las comunicaciones simultáneamente, inmediatamente sospechó que se trataba de una tragedia.

«Sentí en lo más profundo de mis huesos lo que había sucedido. Que falle la electrónica del submarino, su sistema de comunicación y su transpondedor de seguimiento al mismo tiempo, indicaba que ya no había esperanza», afirmó.

Cameron llamó a algunos de sus contactos en la comunidad de submarinos de gran profundidad y, tras una hora, obtuvo la información de que el Titán estaba descendiendo a los 3.800 metros de profundidad.

«No se pueden perder las comunicaciones y la navegación a la vez sin que haya sucedido algo catastrófico o una gravísima catástrofe energética. Y lo primero que me vino a la mente fue que se había producido una implosión», agregó.

El jueves, un oficial de la Marina de los Estados Unidos informó a CBS que la Marina había detectado «una anomalía acústica consistente con una implosión» poco después de que el Titán perdiera contacto con la superficie. La información fue transmitida al equipo de guardacostas de Estados Unidos, que la utilizó para reducir el radio de la zona de búsqueda.

Para Cameron, la información que ha ido apareciendo en los últimos días ha sido «una larga y pesadilla farsa en la que la gente iba de un lado a otro hablando de ruidos de golpes y de oxígeno y de todas esas cosas». Él sabía que el submarino estaba exactamente debajo de su última profundidad y posición conocidas, y ahí lo encontraron finalmente.

Cameron también comparó la pérdida del Titán y su tripulación con la del Titanic en 1912. El cineasta sugirió que ambas tragedias se debieron a la falta de atención a las advertencias.

«Ahora tenemos otro naufragio que se basa desgraciadamente en los mismos principios de no hacer caso a las advertencias», afirmó.

Recordó que se había advertido a OceanGate, la empresa propietaria del submarino. De hecho, algunos miembros de la comunidad de submarinos de gran profundidad habían escrito una carta a la compañía expresando sus preocupaciones.

El cineasta dijo que tenía «muchas sospechas» sobre la tecnología que estaba utilizando OceanGate y que no se habría subido a ese submarino. «No me hubiera subido a ese sumergible», aseguró.

Cameron enfatizó que cualquiera que se aventurara a explorar los restos del Titanic debe ser plenamente consciente de los riesgos y no debería encontrarse en una situación en la que no le hayan informado sobre los peligros de la plataforma real en la que se está sumergiendo. En el siglo XXI, afirmó, no debería haber ningún riesgo, especialmente considerando que en los últimos 63 años no ha habido víctimas mortales.

«En el siglo XXI, no debería haber ningún riesgo. Hemos logrado pasar 60 años, desde 1960 hasta hoy, 63 años sin una víctima mortal. Entonces, ya sabes, uno de los aspectos más tristes de esto es lo prevenible que realmente era», concluyó.