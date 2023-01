Más de 300 migrantes murieron en el Caribe durante 2022, 25 eran venezolanos

La Organización Internacional de Migrantes (OIM) documentó, al menos, 321 muertes y desapariciones en la rutas migratorias del mar Caribe durante 2022. Entre ellos los datos, destaca el fallecimiento de 25 venezolanos.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos recopiló información sobre los decesos en las rutas migratorias en el Caribe. De tal forma, confirmó la muerte de 66 mujeres, 64 hombres y 28 adolescentes.

“Más del 51% de las personas que perdieron la vida en rutas migratorias del Caribe el año pasado no han podido ser identificadas”, dijo Patrice Quesada, Coordinadora Regional de la OIM para el Caribe.

De acuerdo a las cifras de la OIM, hay 163 personas que no lograron identificar, de manera que no se conoce su nacionalidad o género. “Esto significa que cientos de familias no cuentan con información acerca del paradero de sus seres queridos”, agregó.

MIGRANTES DE VARIAS NACIONALIDADES

La OIM apuntó que la mayor parte de los migrantes que fallecieron o desaparecieron eran de Haití (80), Cuba (69), República Dominicana (56) y de Venezuela (25). Además, aclaró que la principal causa de muerte fueron los ahogamientos.

“La causa principal de muerte fueron los ahogamientos provocados por las malas condiciones climáticas que dificultan la navegación y el uso de embarcaciones precarias en malas condiciones o que no son aptas para la navegación en alta mar”, expuso la OIM.

La mayor parte de los incidentes ocurrieron en rutas que conducen hasta Estados Unidos, desde República Dominicana a Puerto Rico, de Haití a República Dominicana o desde Venezuela a islas caribeñas.

Los venezolanos también suelen emplear rutas marítimas para evitar la selva del Darién en su travesía hasta Estados Unidos. Por tanto, los migrantes abordan embarcaciones en Colombia para llegar hasta países de Centroamérica.