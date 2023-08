Momentos de angustia: Personas se lanzan por las ventanas de un edificio en Kazajistán al registrarse un incendio

Un incendio devastó un edificio residencial de 16 pisos en Almaty, Kazajistán. El fuego se inició en el hueco del ascensor entre el quinto y el sexto piso y se propagó rápidamente por el edificio.

Ante la presencia de las llamas y el humo negro, vecinos del lugar dieron aviso inmediato a los bomberos, quienes se dirigieron lo más rápido que pudieron al edificio.

Los servicios de emergencia lograron evacuar aproximadamente a 300 personas del edificio. Sin embargo, algunas en los pisos superiores fueron obligadas a saltar por las ventanas cuando el fuego se salió de control.

A través de redes sociales, fue difundido el momento en que varios vecinos se colocan en las ventanas de sus viviendas a la espera que residentes y cuerpos de emergencia se situaran en los alrededores del edificio.

Las imágenes muestran a personas atrapando a niños y jóvenes que caen de las ventanas en colchones y sábanas.

No está claro cuántas personas tuvieron que saltar desde el edificio, pero se sabe que 31 personas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, incluidos 16 niños. No hay informes de víctimas mortales, de acuerdo a lo reseñado por Daily Mail.

People were forced to jump out of a 5th floor in Alma-Ata, Kazakhstan, to escape an apartment fire pic.twitter.com/sbTTebzqQd

— What the media hides. (@narrative_hole) August 1, 2023