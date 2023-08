Murió el jefe del grupo Wagner que encabezó la «rebelión» contra Putin en un accidente aéreo cerca de Moscú

El líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, murió en un accidente aéreo en la región rusa de Tver. El avión, un jet de negocios Embraer, se estrelló en un bosque cerca de la ciudad de Tver, a unos 150 kilómetros de Moscú.

Además de Prigozhin, otras siete personas murieron en el accidente, entre ellas Dmitri Utkin, comandante y cofundador del Grupo Wagner.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que el avión se estrelló por razones desconocidas.

Prigozhin was listed among the passengers of Embraer private jet that crashed in Tver region. Utkin was also onboard. Two months after the mutiny. pic.twitter.com/t1InmYexRB

