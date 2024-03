Nikki Haley abandona las primarias y Trump se perfila como el candidato republicano

Nikki Haley puso fin, este miércoles 6 de marzo, a sus aspiraciones presidenciales, en EEUU, y así le dejó el camino al expresidente de ese país Donald Trump.

En consecuencia, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) reconoció formalmente a Trump como el virtual candidato republicano a la presidencia en 2024.

«Estoy llena de gratitud por el gran apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país. Pero ahora ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento», dijo Haley en Carolina del Sur.

Su pronunciamiento lo hizo, luego de una serie de derrotas en las primarias del Partido Republicano, el conocido como el Súper Martes.

EL LLAMADO A TRUMP

Sin embargo, no se retiró sin lanzar una advertencia a los estadounidenses. En concreto, consideró que a su país se le avecinan una gran cantidad de problemas. «El mundo está en llamas», sostuvo.

Asimismo, Haley no respaldó a Trump en su discurso, pero pidió al expresidente que se ganara el apoyo de los votantes que la respaldaban. «Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse el voto de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga», añadió.

Así, Haley, quien fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo el Gobierno de Trump, fue la última de una docena de candidatos importantes que el expresidente derrotó en unas primarias republicanas que dominó de principio a fin.