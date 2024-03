﻿ Niña de ocho años murió en la piscina de un famoso hotel en EEUU, encontraron su cuerpo en una tubería

Una niña de solo ocho años murió luego de quedar atrapada en una gigantesca tubería que daba hacia una piscina de un hotel en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Houston en Estados Unidos comenzó a investigar esta extraña tragedia ocurrida en un hotel.

De acuerdo con las primeras versiones, los investigadores revelaron que la niña murió por «ahogamiento y asfixia mecánica». Asimismo, indicaron que al parecer todo se trató de un accidente.

La víctima quedó identificada como Aliyah Jaico, informó el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. Los hechos ocurrieron este sábado cuando la menor estaba nadando en la piscina a las 5 de la tarde.

La pequeña estaba en compañía de su familia y no había ningún indicio de que algo malo estuviera por pasar. Sin embargo, de un momento a otro la menor desapareció y nadie sabía donde estaba, por lo que llamaron a los servicios de emergencia, reseñó Univisión.

No obstante, a pesar de la intensa búsqueda no lograron dar con su paradero. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, vieron que la niña se sumergió bajo el agua y nunca más salió.

Los organismos de rescate decidieron vaciar la piscina para llegar al fondo de todo. Posteriormente, encontraron el cadáver gracias a una cámara que enviaron a unos seis metros dentro de una tubería de la piscina. Los organismos de rescate lucharon durante 13 horas para poder rescatar el cuerpo.

Ahora la policía está indagando como fue posible que la víctima llegara hasta ese lugar.

«Estaba atrapada allí. No creo que ella haya decidido: ‘Voy a nadar y ver qué hay aquí'», dijo un bombero. La principal hipótesis es que la tubería succionó a la niña, quien sabía nadar.

La madre emitió este lunes una demanda por un millón de dólares en contra de Hilton y Unique Crowne Hospitality, el operador local del hotel. Una inspección del Departamento de Salud de Houston realizada el lunes también encontró «múltiples violaciones».

«Hilton ofrece nuestras más sinceras condolencias a la familia y a sus seres queridos por la trágica pérdida de una niña en el DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow. Esta es una propiedad independiente y está operada por un tercero. Hilton no es propietario, administra ni controla las operaciones diarias de la propiedad y no emplea a ningún miembro del personal de la propiedad ni a sus operadores externos», respondió la cadena.