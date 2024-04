Niño murió luego de jugar en una cama elástica en Inglaterra: «Se puso azul y dejó de respirar»

Un niño de 10 años en Inglaterra murió de un ataque de asma luego de jugar con su hermano de siete años en una cama elástica que tenían en el patio de su casa.

“Después de haber estado bien en la escuela todo el día y haber jugado felizmente con su hermano pequeño Cameron en el trampolín, vino a verme y me dijo que necesitaba su inhalador», contó su madre.

No era la primera vez que Warren Dowling sufría de un ataque de asma. Su madre relató que estos ocurrían de dos a tres veces al año. Asimismo, confesó que eran aterradores porque el niño se ponía realmente mal y solía necesitar atención médica.

A pesar de esto, el niño no solía presentar síntomas durante la mayor parte del tiempo. “Warren se las arregló bien con su asma»

Sin embargo, en esta ocasión todo salió mal. Cuando su madre buscó el inhalador, que no solían usar con frecuencia, notó que este no parecía funcionar. Al no poder respirar el niño poco a poco empezó a entrar en pánico.

«Luego, mientras yo llamaba por teléfono para pedir una ambulancia, se puso azul y dejó de respirar», contó su madre a medios locales.

“Su padre le hizo reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia y lo llevó al hospital, pero no pudieron hacer nada para salvarlo. Warren siempre estaba muy feliz con una sonrisa en su rostro, incluso si lo regañaban: un personaje real», señaló.

Por otra parte, señaló que la muerte de su hijo ha causado gran consternación en la familia. «Su hermano, me preguntó el otro día por qué Warren no volvió a jugar con él en el trampolín, cuando había prometido que lo haría”.

Para finalizar, pidió mayor conciencia para tratar a los pacientes con asmas y que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

«Quiero que todos sepan cuán grave es el asma y que nadie más pase por lo que tenemos nosotros. Sé que Warren estaría muy feliz si su historia pudiera ayudar a otros”, concluyó.