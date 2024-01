﻿ «No escaparán al castigo de nuestras fuerzas»: hutíes de Yemen amenazaron objetivos de EEUU y Reino Unido

Los rebeldes hutíes de Yemen declararon este viernes, 12 de enero, como «blancos legítimos» a Estados Unido y Reino Unido, apenas un día después de los intensos bombardeos sobre este país de Medio Oriente.

El Consejo Político Supremo de los hutíes amenazó con atacar objetivos en los dos países. Aseguró que habrá serias represalias por los bombardeos que hicieron en la noche del viernes contra las ciudades en manos de los rebeldes.

«Los estadounidenses y los británicos no deben creer que escaparán al castigo de nuestras heroicas fuerzas armadas», apuntaron los hutíes, los cuales controlan Saná, capital de Yemen, desde hace varios años.

El comunicado no dio más detalles sobre las represalias, pero aseguró que los ataques no quedan impunes. «La alegría de los agresores no durará mucho, y nuestra mano será la vencedora», acotó el Consejo de los hutíes.

«BLANCOS LEGÍTIMOS»

Al menos cinco personas murieron en los bombardeos que hizo Estados Unidos y Reino Unido, de acuerdo a los hutíes. Por tanto, los rebeldes hicieron una masiva protesta este viernes para rechazar los ataques.

«Todos los intereses estadounidenses y británicos se han convertido en blancos legítimos de las fuerzas armadas yemeníes tras la agresión directa y declarada contra la República de Yemen», concluyó el Consejo Político Supremo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE: EEUU Y REINO UNIDO ATACAN A REBELDES HUTÍES EN YEMEN Y ESTOS PROMETEN REPRESALIAS

🇺🇸🇬🇧 | El momento en el que aviones de EE.UU. y Reino Unido comenzaron la operación contra los rebeldes hutíes en Yemen. pic.twitter.com/Gs0E1bibVQ — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 12, 2024

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sostuvo que los ataques estadounidenses y británicos fueron «defensivos», tras varias semanas de ataques hutíes sobre buques vinculados por Israel.

Los rebeldes hutíes han sido uno de los principales opositores a la guerra en Gaza. Incluso, declararon la guerra a Israel y lanzaron varios misiles hacia el territorio israelí por un «sentido de responsabilidad religiosa, moral, humanitaria y nacional».