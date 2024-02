﻿ Polémico video viral de las señas obscenas de migrantes venezolanos que agredieron a policías en Nueva York

Los migrantes venezolanos detenidos esta semana por agredir a dos policías de Nueva York, Estados Unidos, se viralizaron este jueves por hacer señas obscenas a los medios que cubrían su liberación.

El canal estadounidense Fox News grabó los primeros minutos de los migrantes en libertad. Uno de ellos está riendo, burlándose de la situación, mientras que otros dos muestran el dedo del medio ante las cámaras.

New York Governor Kathy Hochul is considering deporting the illegal migrants, but she will have to find them first.

Since they released them!

"It’s wrong on all accounts and I’m looking to judges and prosecutors to do the right thing," said Hochul.

They won't look for them,… pic.twitter.com/N0n93Z40Qk

— 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) February 1, 2024