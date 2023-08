Caos en Argentina: Se viralizan videos de saqueos este 22Ago, gobierno dice que son grupos y municipios oficialistas desmienten

Este martes, 22 de agosto, se viralizaron videos de supuestos saqueos en varias ciudades de Argentina. El gobierno de Alberto Fernández dijo que son grupos que buscan “incentivar conflictos”, mientras que las autoridades locales desmintieron los rumores.

Dicen los kirchneristas que es todo fake

Todo lo que no les gusta fingen que no existe.

No hay inflación, ni pobreza, ni hambre, ni inseguridad ni saqueos.pic.twitter.com/aPaPLbDJbT

— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) August 22, 2023