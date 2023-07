Se identificaron como agentes del FBI antes de atacarlos con pistolas eléctricas y robar su casa en Nueva York

La Policía de Nueva York está tras la búsqueda de dos ladrones. Estos se hicieron pasar por agentes del FBI para entrar a una casa y luego someter con pistolas eléctricas a sus dueños. Posteriormente, robaron la propiedad y se llevaron una fortuna.

El hecho ocurrió en el condado de Queens, el cual a su vez es el distrito más grande del estado neoyorquino.

Dicho asalto ocurrió el pasado jueves 20 de julio en un edificio cercano a Main Street y Elder Avenue. Este no está muy lejos del parque Kissena.

Los agentes policiales detallaron que las víctimas de los falsos FBI son un hombre de 25 años y una mujer de 31 años. Describieron que los supuestos funcionarios se estacionaron en un Porsche Cayenne cerca de la vivienda.

Cuando las víctimas volvían a su casa, en seguida, los desconocidos se identificaron como miembros del servicio de inteligencia estadounidense y les mostraron sus armas. Fue allí cuando se tornaron agresivos y los atacaron con las pistolas eléctricas.

Tras someterles, los ataron para que no hicieran nada y luego se robaron el Mercedes-Benz GT2019 50 de las víctimas. Huyeron en él con casi 40 mil dólares ya que hurtaron alrededor de $ 20,000 en efectivo y otros $ 20,000 en criptomonedas.

Asimismo, despojaron a la pareja de un reloj Rolex, un celular y otras pertenencias. Por fortuna, no hubo heridos en el asalto, reseñó Telemundo.

La policía publicó un video de vigilancia de los asaltantes. En él, se puede ver como estaban vestidos de traje oscuro.

A 25-year-old man and a 31-year-old woman were returning to their home near Kissena Park in Queens, when they were approached by two men in a black Porsche Cayenne who identified themselves as FBI agents and displayed guns in their waistbands.

