Menos problemas para Shakira: Fiscalía española pidió archivar acusaciones por fraude fiscal

La Fiscalía española pidió oficialmente archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal en 2018 porque “no hay pruebas suficientes de que se haya cometido un delito”.

«La Fiscalía Provincial de Barcelona, sección especializada de delitos económicos, ha interesado el archivo de las actuaciones seguidas contra Shakira en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Esplugues de Llobregat, D. Previas 496/2023, por dos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e Impuesto de Patrimonio del ejercicio 2018, tal y como solicitaba su abogado», comienza el texto.

«La Fiscalía considera que no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos anteriormente referidos por parte de Shakira. No obstante, se entiende que si existe una obligación tributaria por razón del IRPF y del IP del ejercicio 2018 que podrán hacer electivas tanto la AEAT y la Agencia Tributaria de Cataluña por la vía administrativa», concluye el documento.

The Spanish Prosecutor’s Office has officially asked to archive the case against Shakira for tax fraud in 2018 because “there is not sufficient evidence of a crime.” pic.twitter.com/7Txq7kg9FR

