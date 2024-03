﻿ Tras crimen de Ojeda en Chile otros exmilitares venezolanos en Brasil «sienten miedo» de lo que pueda pasar

Tras el crimen de Ronald Ojeda en Chile, otros exmilitares venezolanos que se encuentran en Brasil «sienten miedo» de lo que pueda pasar.

De acuerdo con lo publicado por el diario O Globo de Río de Janeiro, los excastrenses venezolanos refugiados en el país vecino supuestamente cambiaron sus rutinas por seguridad luego de lo ocurrido con Ojeda.

“Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al medio brasileño.

“Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda confirmó que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, advirtió el exmilitar.

TEMOR POR LULA

Asimismo, uno de estos exmilitares venezolanos en Brasil señaló que su miedo ahora es que el presidente de esa nación, Lula Da Silva, colabore con Nicolás Maduro.

“Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo.

Sin embargo, fuentes del Palacio de Planalto negaron cualquier “posibilidad de alguna coordinación en ese sentido entre el gobierno brasileño y el venezolano”.

CASO OJEDA

Ronald Ojeda residía en Chile luego de que el Gobierno de ese país le concediera asilo político.

Lo que se denunció, es que un grupo de desconocidos ingresó hasta un departamento en Santiago, donde vivía el teniente. Llegaron a bordo de un automóvil y se habrían hecho pasar por funcionarios de la policía de migración.

Estos hombres, equipados con cascos balísticos y chalecos antibalas, ingresaron al departamento del teniente y lo sacaron contra su voluntad. Luego de esto, el vehículo desapareció del lugar. Pero, ¿Quiénes fueron?

Una de las hipótesis es que miembros del Tren de Aragua estarían involucrados. De hecho, uno de los implicados está relacionado con ellos.

CAUSA DE MUERTE

En tanto, el Ministerio Público apuntó a una asfixia mecánica posicional, como la causa de muerte del exmilitar venezolano, además, de un golpe en el tórax.

“Se asfixió y esa es la causa de muerte que tenemos establecida por ahora”, señaló el fiscal Héctor Barros, quien detalló que esto habría sido con un elemento de tracción.

Mientras, continúa la búsqueda de otros sospechosos identificados por el Ministerio Público de Chile.

Según detallaron las autoridades, el cadáver fue encontrado debajo de un bloque de cemento a unos 1,4 metros de profundidad. Esto parece apuntar a la tesis de que el suceso estaría vinculado al entorno del crimen organizado.