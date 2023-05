Venezolano protagonizó persecución en EEUU tras acabar con la vida de su expareja

El pasado fin de semana, la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, fue testigo de un horrible suceso que ha conmocionado a su comunidad. Manuel Alejandro Carrasco Camacaro, un hombre de 39 años de nacionalidad venezolana, quedó privado de libertad por acabar con la vida de su ex pareja, Yohana Colmenares, y su actual novio, Álex Quintanilla.

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en una residencia ubicada en Bastille Lane, presentando evidentes signos de tortura. Según el informe policial, el sospechoso ingresó a la vivienda y apuñaló brutalmente a ambos individuos.

Carrasco, originario de Carora, estado Lara, enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado en Florida. La oficina del sheriff del condado de Orange ha informado que la detención se llevó a cabo en Texas, mientras intentaba huir hacia la frontera sur de Estados Unidos.

ABLE 2 assisted D3 CRU with a double Homicide suspect who was evading in a motor vehicle, the suspect vehicle rear-ended a box truck and lost control coming to a stop near McCarty/I-10. The suspect then evaded on foot and later apprehended. Great Job everyone! pic.twitter.com/RDHyD8U6Zb

