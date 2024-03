VIDEO: Activista propalestina destruyó retrato de primer ministro británico que apoyó creación de Israel

Una activista propalestina causó revuelo en la Universidad de Cambridge este viernes luego de destruir un retrato de Lord Balfour, quien fuera primer ministro del Reino Unido y respaldó en 1917 la creación de Israel para así darle «un hogar al pueblo judío».

En un video difundido en redes sociales, se ve a la joven vandalizar el cuadro con un spray de tono rojo. Posteriormente, utiliza un objeto afilado para cortar la tela de la obra y destruirla completamente.

Activists destroyed a historic painting of 'Lord' Balfour in Trinity College, University of Cambridge. pic.twitter.com/Ldk3EGyAvt

— Historic Vids (@historyinmemes) March 8, 2024