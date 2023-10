VIDEO DE IMPACTO: Le dieron «castigo indígena» con latigazos en plena calle a hombre que extorsionaba en un pueblo

Un hombre fue capturado por los vecinos de la comunidad de Guamote, en el centro de Ecuador, y lo acusaron de extorsionador. Después le dieron un «castigo indígena» que consiste en recibir latigazos en plena calle para «pagar» por sus crímenes.

Medios ecuatorianos indicaron que el hombre era un «vacunador» (extorsionador) en esta zona de la provincia de Chimborazo. Supuestamente, estaba cobrando rescate por un vehículo que robó en el sector.

El joven fue atrapado por algunos vecinos cuando estaba manejando el vehículo para extorsionar a sus víctimas. De inmediato lo llevaron a una zona abierta en medio de la localidad.

«Me metí a un tiendita a comprarme un helado y después iba a dar una vueltita por allá, a lo que regreso…», decía, antes de recibir el primer latigazo. Los vecinos pensaron que el hombre debía recibir una lección y delatar a sus cómplices.

HOMBRE PIDIÓ PERDÓN

Una importante parte de la población del cantón de Guamote es indígena o mestiza. En tal sentido, los vecinos que capturaron al hombre decidieron aplicar un castigo ancestral y recordarle las normas tradicionales.

Este supuesto ritual indígena sirve para no romper tres valiosas leyes indígenas: «ama sua (no robar), ama llulla (no mentir) y el ama qhella (no ser ocioso)».

Tras estar varios minutos recibiendo latigazos, el hombre pidió perdón entre lágrimas. También rogó a la comunidad para que terminaran su castigo, mientras se ve severamente adolorido.

En las redes sociales comenzó a circular el video del particular castigo que recibió el hombre. Los internautas celebraron la decisión de la comunidad y el metraje ya cuenta con más de 600.000 reproducciones.