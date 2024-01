﻿ Video Viral: En congreso de EEUU le piden al dueño de Instagram que se disculpe con víctimas de abusos en las redes

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, se disculpó este miércoles, 31 de enero, con las familias de los niños víctimas de abuso en las redes sociales, en medio de una dura sesión en el Congreso de Estados Unidos.

Zuckerberg fue llamado a declarar por no hacer lo suficiente para limitar los riesgos de las redes sociales. Los senadores lo cuestionaron especialmente por las políticas para prevenir el abuso sexual infantil en Instagram

«¿Le gustaría ahora pedir disculpas a las víctimas que han resultado perjudicadas por su producto?», le preguntó el senador republicano Josh Hawley. Zuckerberg se levantó de la silla, se dio la vuelta y miró a las familias sentadas en la audiencia.

«Lamento todo lo que ha pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria», dijo Zuckerberg.

El fundador de Facebook afirmó que Meta busca implementar nuevos protocolos para proteger a los niños que navegan en las redes sociales. «Queremos asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir», dijo.

Sin embargo, los senadores siguieron criticando a Zuckerberg y Hawley dijo que «su producto está matando gente». Además, dijo que Meta no limita los riesgos de depredadores sexuales o previene el suicidio adolescente.

Hawley just called on Zuckerberg to apologize directly to the the families in the audience of victims who were impacted by child sexual exploitation on Meta platforms.

Zuck then gets up and does it. pic.twitter.com/YJWCcZDAC7

— Greg Price (@greg_price11) January 31, 2024