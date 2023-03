Roció de gasolina a un cliente en una estación de servicio y le prendió fuego, todo por una discusión

La localidad de Curitiba, ubicada al sur de Brasil, quedó conmocionada después de que un despachador de una estación de servicio rociara gasolina sobre un cliente y lo encendiera en llamas ante la mirada atónita de los presentes.

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. En las imágenes se observa cuando comienza la discusión entre un cliente, conductor de un carro blanco, y el despachador de combustible.

Cabe destacar que en el video no hay audio, de manera que no se puede escuchar cuál fue la discusión que detonó el incidente. No obstante, queda en evidencia la gravedad de la situación cuando los testigos voltean a mirar qué ocurre.

Unos segundos después, el despachador levantó la pistola del dispensador de gasolina y apuntó directamente al cliente. La víctima quedó bañada en combustible, cuando el agresor se abalanzó sobre él y lo encendió con un encendedor.

CLIENTE EN LLAMAS

De inmediato, el cliente quedó envuelto en llamas y comenzó a correr por la estación de servicio. Mientras tanto, intentaba quitarse la ropa para apagar el fuego y otro empleado se acercó rápidamente con un extintor.

El empleador logró apagar el fuego, pero el agresor se acercó nuevamente y golpeó en varias ocasiones al cliente. Poco después, escapó del lugar y las autoridades buscan dar con su paradero.

“El equipo trató de recopilar información sobre dónde podría estar, dónde sería su residencia, ya que los empleados de la gasolinera no tenían la información exacta, pero luego lo buscaron y no pudieron ubicarlo”, dijo el teniente Renan Henrique Gusmão.

Medios locales indicaron que el cliente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos, pecho y abdomen. Por su parte, también tuvo quemaduras de primer grado en las piernas, por lo que se mantiene internado en un centro de salud.