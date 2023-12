﻿ Láser vaginal para el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia

Por la Dra. Carmen Mantellini

En el último número de la Revista de la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, publicado el pasado mes de septiembre de 2023, se presentó un estudio de casos y controles en el cual se buscaba entender si la aplicación de láser fraccionado de Co2 mejoraba significativamente los síntomas.

Se sabe que alrededor de un 60% de mujeres en postmenopausia tienen síntomas que impactan su calidad de vida. Estos síntomas suelen ser principalmente resequedad vaginal, picazón constante, sensación de quemado, dolor con las relaciones sexuales.

Desde el año 2012, numerosos estudios observacionales han descrito que el láser puede mejorar estos síntomas, una alternativa no hormonal sobre todo en pacientes a las cuales existe el temor de indicar hormonas vaginales, pero hasta la fecha no existían estudios comparando tratar o no tratar con láser y su impacto en el tejido vaginal de estas pacientes.

En este estudio se reclutaron 49 mujeres postmenopáusicas que tuvieran al menos 1 de los síntomas descritos arriba y fueron asignadas aleatoriamente a tratar con láser o no, con toma de biopsia del tejido vaginal antes y después del tratamiento con láser. Adicionalmente las pacientes debían contestar un test de síntomas antes y después del tratamiento.

Una vez concluido el estudio, no hubo ni cambios epiteliales en las biopsias obtenidas ni mejoría de los síntomas, por lo cual se concluye que no debe ser ofrecido como terapia para el alivio de estos síntomas, recomendación que ha sido tomada por expertos en la materia.

Si sientes resequedad, dolor con las relaciones sexuales, picazón o sensación de ardor en tus genitales es importante que consultes a un especialista, para conversar sobre las opciones que si tiene un impacto comprobado en tus síntomas.

