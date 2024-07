﻿ Una nueva recomendación de tratamiento o DoxiPEP: ¿Sabes qué es?

Por la Dra. Carmen Mantellini

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos o CDC (por sus siglas en inglés) publicó recientemente su recomendación para ayudar a disminuir la incidencia de ciertas infecciones de transmisión sexual, específicamente las de origen bacteriano, en poblaciones de mayor riesgo a padecerlas como son los hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales, y mujeres trans.

Como hemos conversado, desafortunadamente hasta 8 de cada 10 personas tiene una infección de transmisión sexual sin saberlo, por lo cual no acude a consulta, retrasa su control y tratamiento oportuno, y esto puede tener consecuencias no sólo porque facilita la transmisión a nuevas parejas sexuales, sino en su propia salud, al afectar, a futuro, su posibilidad de tener hijos y las de exponerse a otras infecciones por gérmenes de transmisión sexual, y sus secuelas.

DoxiPEP consiste en la toma de 200 mg de doxiciclina, en dosis única, en las primeras 72 horas de haber tenido una relación sexual sin protección o en la que haya fallado el preservativo. La toma de este antibiótico ha demostrado disminuir el riesgo de contraer infección por Chlamydia en un 88%, sífilis en un 87% y gonorrea hasta en un 55%.

Adicionalmente debemos recordar, considerar y ofrecer la necesidad de la toma de HIV PrEP o tratamiento preventivo para VIH, la cual debe tomarse también en esas primeras 72 horas y en mujeres bisexuales, la necesidad de ofrecer protección para evitar un embarazo no deseado. En todos los pacientes debe ponerse al día la vacunación contra virus de transmisión sexual como lo son Hepatitis B y VPH.

Es muy importante reforzar el uso de preservativos de látex, como barrera adicional en las próximas relaciones y explicar que nunca deben exceder 200 mg diarios. Idealmente los pacientes deben regresar a control cada 3 a 6 meses para identificar la presencia de infecciones por gérmenes de transmisión sexual.

Si bien aún no se recomienda su uso rutinario en mujeres cis, no se descarta su utilidad en esta población, y a la fecha no existen estudios suficientes para comprobarlo, sin embargo, recomienda la discusión y el análisis del médico tratante ante cualquier caso en particular en el cual se identifique su beneficio.

Esta estrategia de tratamiento llega a tiempo en un momento en el cual, sólo en el año 2022, al menos en los Estados Unidos, se registraron más de 2.5 millones de infecciones bacterianas de transmisión sexual, con aumento en hasta un 80% de los casos de sífilis secundaria y neonatal.

Si tuviste relaciones sexuales sin protección, no esperes y acude a consulta.

