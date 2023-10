¡Que fácil es sumirse en el desánimo! ¿Cómo ganarle diariamente?

Por María Laura García

En un país como el nuestro, y en mundo tan retador como el actual es muy sencillo que muchos diariamente nos sintamos desaminados ¿Qué opinan? ¿Te pasa? Y lo peor, es que a veces, ni si quiera sabemos por qué … y es allí cuando debemos detenernos a analizar qué nos está pasando, pues son esos momentos en lo que todo nos parece gris y la vida pareciera no tener sentido, los que pudieran ser el comienzo de un mal mayor como lo es la depresión.

Cuidado, tengo que acotar, que muchas veces pasan cosas que nos desaniman y es normal perder el entusiasmo, pero lo importante es no quedarnos sumergidos en el pesar permanentemente o sentirnos sin ganas cuando no hay una razón aparente.

¿Has perdido la chispa o sientes que te cuesta seguir adelante con tu vida o con tu trabajo sin que haya pasado algo grave?

Lo primero que debo es tranquilizarte, es muy humano, creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado y nos hemos sentido tristes o desanimados sin que haya una razón concreta, es decir, sin que nos haya pasado nada grave como para sentirnos sin motivación o empuje para actuar en el día a día, comenzando por algo tan simple como el querer levantarnos de la cama.

Es más, expertos dicen que pudiera derivarse de trastornos fisiológicos que se disparan por un mal dormir o comer, por la falta de actividad física y todo esto puede trastocar nuestro estado anímico.

También pudiera ser porque carecemos de herramientas o de madurez emocional para controlar lo que pensamos, por ejemplo, aquellos que se centran en lo negativo o tienen una visión gris de todo lo que pasa.

Insisto, todos podemos tener un bache emocional, el problema del desánimo está, independientemente de la causa, física o mental, en que no te ocupes en trabajarlo y superarlo conscientemente y te permitas permanecer demasiado tiempo en esa vibra, porque pudiera transformarse en un trastorno bioquímico cerebral, y esa pérdida de energía, vitalidad y de voluntad, se termine instaurando hasta convertirse, como ya te dije, en depresión.

Si no accionas cada vez que el desánimo te toca la puerta, en ese bajón puedes tomar malas decisiones, puedes postergar cosas importantes o dejar pasar oportunidades porque no tienes la energía para asumirlas.

También puedes estancarte en situaciones que no te convienen, adoptar malos hábitos, como el no ejercitarte, aislarte de tus amigos o caer en la tentación de encerrarte y no hacer nada, etc..

Por eso recalco, es vital no quedarnos estancados, en esa emoción y aprender a gestionarla.

¿Cómo gestionar el desánimo?

Lo primero, identifica qué te baja el ánimo, si son los malos hábitos, falta de sol, exceso de trabajo, falta de descanso, mala alimentación o el exceso de ella, vicios o sustancias, para, poco a poco, ir mejorando esto y así erradicar las causas fisiológicas; intenta dormir más, come menos y mejor, realiza ejercicios y cuida tu estado físico, porque afecta directamente a tu estado mental.

Si la causa es emocional, busca el origen y has aquello que debas para ir subsanando lo que pueda estar afectándote ¿Hay algún asunto o alguna relación concreta que te preocupa? Cuando identifiques el qué, estarás más cerca de la solución.



Segundo, debes tomar el control de tu diálogo interno. El instrumento más evolucionado que todos tenemos es nuestro cerebro, por eso debemos tomar el mando de lo que pensamos e imaginamos. La clave: seleccionar qué recordar del pasado, dejar fluir el presente y no imaginar lo peor del futuro ¿Por qué nadie nos entrenó para usar bien una herramienta tan poderosa? El pasado no podemos cambiarlo y el futuro no debemos pensarlo desde el miedo o la preocupación. Debemos aprender a confrontar y relativizar lo que pensamos.

Tercero, trázate objetivos o consigue una vocación. Si, otra herramienta super eficaz para ganarle la batalla al desánimo es tener metas o un propósito de vida. Algo que te importe profundamente, y que ocupe tu atención.

Una vez leí: hay gente como la llama de una vela, que se afecta y se mueve ante un mínimo soplido de viento, es decir, se afecta por cualquier cosa que pasa a su alrededor; mientras que hay otros que encuentran su propósito y es tan grande para ellos, que su ánimo y su motivación no se desvían por las circunstancias del momento, porque tienen pasión y un foco verdadero que no deja espacio para los pensamientos negativos o el desánimo.

Cuarto, si notas que no tienes ánimo o que algo te está afectando actívate para modificar ese contexto, por ejemplo, si estás en tu casa, sal a dar un paseo o a correr, o llama a un amigo para conversar, lo importante es que apenas notes que tu ánimo está bajando intervengas para no sumergiste en el desgano.

Quinto, una de mis mejores decisiones a diario acercarme a los mejores, a los más positivos y alegres, esos que suman y no restan ¿Quiénes no necesitan compañía, afecto e interacción de otros? No te aísles si te sientes sin ánimo, al contrario, empieza a sumar. Si no puedes verlos llámalos por teléfono, o escríbeles. Mantén el contacto con las personas valiosas de tu vida. Procura reducir el contacto con los negativos y tóxicos.

Sexto y muy importante, planifica, aunque sea una vez a la semana, actividades al aire libre. Los seres humanos no estamos hechos para estar encerrados y sentados en un sofá, nuestra mente no esta preparada para ello.

Por último y séptimo, aprende a vivir desde el agradecimiento, enfócate en las pequeñas cosas buenas que tienes en la vida. Poder abrir los ojos en la mañana, tomarte un café caliente y así muchísimas cosas pequeñitas más que estoy segura te pasan, como por ejemplo tu familia y amigos. Este hábito tan simple mejorará tu ánimo, y notarás como empiezas a sentirte más tranquilo y más feliz.

Amigos debemos gestionar nuestros pensamientos, nuestro ánimo y nuestra vida, es nuestra responsabilidad, y no la de otros sin duda, vivir con salud mental.

¡Hasta la próxima!

