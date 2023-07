Tener no es la felicidad … sonreír viene del cómo usas lo que está en tus manos

Por María Laura García

Mi encuentro de hoy mas que un artículo, fue mi reflexión matutina.

La felicidad es más simple de lo que pensamos … son pequeños instantes… es una sensación que experimentas por momentos gracias a la satisfacción de ser y hacer lo que te gusta.

En parte se deriva de la valoración y el agradecimiento constante de esas cosas pequeñas que precisamente por pequeñas no dejan de ser maravillosas. Nace también del conocimiento de ti mismo y de tus potencialidades. Si dominas tus blancos, grises y tu lado negro.

La felicidad no es inherente a lo que tienes sino a lo que haces con eso que Dios te permitió poseer. Me atrevería a decir que muchas veces esa inteligencia que no se mide por lo que sabes sino por tu poder para ser estratégico emocionalmente, en tu afán de acumular o ser, te va generando muchas necesidades que son las que te impiden ser más feliz o hablando correctamente a tener más momentos alegres. Son las autoexigencias las que limitan nuestra felicidad.

He visto a tantos personajes ultra exitosos, o mil millonarios quitándose la vida, así como gente con muy pocas posesiones, pero plenos y llenos de gozo espirituales.

Creo que son esos monstruos internos, como las frustraciones mal manejadas, la envidia, la ambición, las necesidades autoimpuestas para cumplir modelos establecidos socialmente, lo que tiene a la gran mayoría insatisfechos, ansiosos, tristes y con falta de amor propio.

Debemos reaprender a vivir, debemos hurgar en la experiencia humana, para comenzar a transformar nuestra realidad y hacerla mas amable. Esto debe centrarse en una búsqueda interna y dejar de mirar tanto afuera.

Estoy espantada de cómo la mayoría viven amargados y por ello, están en una permanente pelea con el mundo generando ambientes pesados y sin encontrar poder sonreír genuinamente porque no se sienten complacidos con nada, porque nada les resulta suficiente.

Basta, es el momento que nos ocupemos en aprender a ser felices, eso se puede experimentar, y se han escrito tantos libros con ideas que son herramientas espirituales maravillosas para conseguirlo que, resulta increíble que todavía NO hayamos aprendido la elección. Todo ha resultado letra muerta y debemos urgentemente resucitarla practicando, una y otra vez, hasta poder transformar nuestros hábitos emocionales para convertirlos en inteligentes y así poder vivir mejor.

Ser feliz o tener mas momentos felices va a depender únicamente de nosotros y cómo decidamos actuar y pensar cotidianamente. Es mas simple de lo que parece, depende de disfrutar más del camino, del cómo, que de la meta.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.