VIDEO VIRAL: ¿Contra viento y marea? Una pareja decidió casarse en una iglesia inundada en pleno tifón en Filipinas

Una pareja de Filipinas se casó en medio del tifón Doksuri, a pesar de que la iglesia estaba inundada. El video de la boda se volvió viral en las últimas horas, y ha sido elogiado por su muestra de amor y determinación.

Las imágenes de la boda muestran a la pareja caminando hacia el altar, con el agua hasta los tobillos. La novia está vestida de blanco, y el novio de traje. Los dos están sonriendo y riendo, y se ven muy felices.

El audiovisual también capta a los invitados, que están sentados en sillas de plástico. Todos están mojados, pero están sonriendo y aplaudiendo al ver a la pareja cumplir su sueño.

Wading through a flooded church for a wedding in #Typhoon hit Philippines!

Bride braves through the flooded aisle at the Barasoain Church in Malolos

VC: Maria Jasmin Halili #Doksuri #Floods #Philippines #Egay #Malolos #Bulacan #IlocosNorte #Manila #TyphoonDoksuri #Climate… pic.twitter.com/IBexy8gR91

— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 1, 2023