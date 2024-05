De cruzar el Darién a pie a conquistar las pasarelas de Nueva York: La historia del venezolano que cumplió su sueño de ser modelo

La historia del venezolano Michell Stella es digna de superación e inspiración, luego que cruzara el Darién a pie para llegar a Estados Unidos y cumpliera su sueño de ser modelo al conquistar las pasarelas en la Semana de la Moda en Nueva York.

Pero no todo ha sido color de rosa para el venezolano. Stella arribó a la nación norteamericana en 2023, proveniente de los andes venezolanos. El joven de 21 años atravesó el Darién, la peligrosa selva situada entre Panamá y Colombia. Después, cruzó Centroamérica hasta llegar a México. Ya en esa nación, pasó irregularmente la frontera hacia Estados Unidos.

El venezolano narró que decidió migrar a través de la jungla panameña dada su delicada situación en Venezuela. En su país de origen su familia y él eran de bajos recursos económicos, por lo que no le quedó más remedio que aventurarse por los parajes inhóspitos.

STELLA, ENFOCADO EN SU SUEÑO, PERO A PUNTO DE RENDIRSE

Michell comentó que su objetivo de dedicarse al mundo del modelaje siempre estuvo claro. No obstante, apenas llegó a Nueva York, no le quedó de otra que ganarse la vida en distintos oficios.

Luego de audicionar varias veces, finalmente lo seleccionaron para modelar los trabajos de diversos diseñadores. Todo ello rindió frutos dado que en 2024 participó en la Semana de la Moda de Nueva York.

Durante una entrevista para Telemundo, relató que antes de ello pasó hasta tres meses sin conseguir empleo. Esa situación lo hizo pensar en rendirse, dado que dudo si quedarse o marcharse de la ciudad.

Pero, fiel creyente en Dios, le pidió una señal que lo iluminara para saber qué rumbo tomar. Fue en ese momento que se topó con Coco Rocha, una modelo canadiense aclamada como una de las nuevas top models según la revista Vogue.

«Ella me dijo que admiraba a los venezolanos y que no dejara de intentarlo. Ahí dije: ‘Yo de Nueva York no me voy'», narró.

Sin embargo, dice que se mantiene humilde dado que aún tiene un largo camino por recorrer.