Fue al médico con un ardor en el ojo, descubrieron que era por ¡una garrapata en el globo ocular!

En TikTok se viralizó un video de una persona que tenía un severo ardor en el ojo, por lo que decidió ir al médico. Sin embargo, el oftalmólogo descubrió que su dolor se debía a que tenía una garrapata en el globo ocular.

El video se viralizó rápidamente en TikTok y ya cuenta con 2,5 millones de reproducciones. “Fue al oculista porque le ardía el ojo y tenía una garrapata”, indica el texto del metraje de apenas 12 segundos.

No se conce muchos detalles del caso, aunque el video consigue hablar por si solo. Al parecer, se trata de una persona de 70 años y en las imágenes se puede ver a la garrapata deambulando por el ojo.

“Pensar que lo he visto y sale este video”, indicó uno de los internautas sorprendidos. “No puedo creerlo, casi me muero al ver el video. Ahora me pica”, agregó otro usuario en el video de TikTok.

OTRO CASO DE GARRAPATA EN EL OJO

Aunque parezca un caso único e insólito, en Internet se encuentran registros de un paciente que pasó por lo mismo en 2019. Se trata de un ciudadano de Kentucky, Estados Unidos, que fue al médico por dolor en los ojos y descubrió que había una garrapata.

“Lo cierto es que me asusté bastante cuando el médico me dijo la fuente de la irritación. Me incliné, lo miré y le pregunté si estaba bromeando y me dijo: ‘No, tienes una garrapata‘”, dijo el paciente, Chris Prater, a The Washington Post.

En ese caso, los médicos tuvieron que extraer la garrapata con una pinza. De acuerdo a los especialistas, la presencia de este ectoparásito representaba un gran riesgo para su salud.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) indican que una garrapata es más activa en los meses cálidos, por lo que recomendó a las personas tomar medidas preventivas si se está en contacto con estos parásitos.