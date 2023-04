El insólito caso del hombre que pagó más de $150.000 para aumentar su estatura, le hacían bullying

En los últimos días trascendió el insólito caso del estadounidense Moses Gibson, quien gastó más de 150.000 dólares para aumentar su estatura porque sufrió bullying y tenía severas inseguridades.

Moses medía 1,65 metros, por lo que decidió invertir 165.000 dólares para agregar unos 12 centímetros a su estatura. Según el hombre de 41 años, se trata de una operación “insoportablemente dolorosa”.

“He luchado con mi altura. Incluso cuando estaba en la escuela secundaria, siempre estaba descontento con mi estatura”, dijo al medio SWNS. “Cuando tenía como 15 años, me di cuenta de que la mayoría de mis compañeros eran más altos que yo”, acotó Moses, de Minneapolis.

El hombre pasó hace varios años por quirófano para agregar unos siete centímetros a su estatura. Sin embargo, para Moses no fue suficiente y decidió volver a pasar por esta dolorosa operación el mes pasado.

MOSES SIENTE MÁS CONFIANZA

El paciente relató que la gente hacía comentarios sobre su estatura y eran habituales las bromas al respecto. “Simplemente, no me sentía bien conmigo mismo, no estaba contento con eso la mayor parte del tiempo”, recordó.

Moses también indicó que su baja estatura le hacía sentir inseguro para poder hablar con mujeres. «Fue mi confianza en mí mismo en general, y con las damas, afectó mi vida amorosa«, agregó el hombre, quien buscó varias formas para crecer unos centímetros.

Ante este escenario, Moses aceptó pasar por el quirófano. En tal sentido, los médicos rompieron la tibia y el peroné del hombre, y luego le pusieron clavos magnéticos para alargar sus extremidades.

Moses ahora mide 1,77 metros y su vida cambió completamente: está menos preocupado y ya hasta tiene novia. «Aconsejaría a cualquiera que quiera que lo haga, definitivamente vale la pena», concluyó.