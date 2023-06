El truco que usó una mujer para comprar tres televisores por el precio de una lata de refresco en prestigiosa tienda de EEUU

Una astuta mujer de Tennessee, EEUU, utilizó un truco para «comprar» tres televisores al precio de una lata de refresco en un local de Walmart, una reconocida cadena de tiendas de ese país.

Las autoridades aún no identifican a la sospechosa la cual aplicó una estrategia bastante simple. Escaneó un producto barato para hacer creer que escaneaba los electrodomésticos y pagó por todo. No obstante, solo había escaneado una lata de Pepsi antes de marcharse de la tienda. No fue hasta después que se largó del lugar que se percataron de la estafa.

Ante este hecho, la Policía de Murfreesboro solicitó a los lugareños información que pueda dar con la mujer. Una cámara de seguridad captó el momento en que se fue del Walmart con los tres televisores.

“La persona se alejó en un Ford Crown Victoria rojo más antiguo, pero la matrícula era de un Chrysler 200 rojo. Llame al detective Ray Worden al 629-201-5637 si conoce a esta mujer”, difundió el departamento policial.

PREOCUPACIÓN EN WALMART POR INCREMENTO DE ROBOS

Doug McMillon, CEO de Walmart, calificó el asalto como «un problema». «Es más alto de lo que ha sido históricamente», añadió.

El incremento de robos en las tiendas de la empresa desató una gran preocupación en los propietarios. Por tal motivo, muchas sucursales de todo Estados Unidos decidieron subir el precio de los productos. Algunas incluso prefirieron cerrar completamente, según reseñó El Diario NY.

De acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas, los reportes de robos en tiendas Walmart incrementaron luego que la cadena decidiera reemplazar las cajas registradoras con máquinas de pago automático.

Asimismo, resaltaron que el robo en esos establecimientos se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Tales acciones delictivas generan una pérdida total de 100 mil millones de dólares en EEUU.