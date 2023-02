EN ECUADOR l Alumno le declaró su amor a una profesora y su peculiar respuesta se hizo viral

Un estudiante decidió declararle su amor a su profesora en público. Sin embargo, la propuesta no salió como él se lo imaginaba.

Los hechos ocurrieron en Ecuador y no tardaron en hacerse virales a través de la red social TikTok.

En el video se muestra cómo el estudiante le llevó música a la educadora y le hizo una gran pancarta que decía: «Profe… ¿quiere ser mi novia?». Posteriormente, la docente es llevada por dos compañeras hasta el lugar.

Una vez allí, el joven arrodillado, con un ramo de flores en las manos, le pide a su profesora que sea su pareja.

Se aprecia que la profesora es muy joven cuando se quita el tapabocas. Sin embargo, rechazó la propuesta de manera contundente.

– Parata, párate, ¿Sánchez que está haciendo?

– Usted sabe profesora lo que yo siento por usted hace muchísimo tiempo

– Esto no puede pasar, usted es mi alumno. Además, mi ética no me lo permite

Finalmente, la profesora acepta el ramo de flores, pero le deja claro que entre ellos no puede pasar nada.

Cabe destacar el buen manejo que tuvo la educadores sobre la situación. Al estar siendo grabada, incluso su trabajo estaba en riesgo. No obstante, pudo salir adecuadamente de la situación, reseñó el diario Milenio.

Por otra parte, muchos usuarios comentaron que quizás ya hay algo entre la profesora y el alumno. Sin embargo, quizás el joven quería dar el siguiente paso, mientras que ella pensaba en las consecuencias que esto traería para su carrera.