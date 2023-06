Se molestó porque su pareja perdió concurso de belleza, rompió la corona y todo quedó grabado

Un insólito incidente ocurrió en la gala del Miss Gay Mato Grosso, en Brasil, cuando un hombre enfureció cuando su esposa no ganó el concurso de belleza, tomó la corona de la ganadora y la rompió en el escenario.

El concurso transcurrió con normalidad, pero el caos comenzó en el momento de la premiación. En ese momento, el presentador anunció que Nathally Becker, representante de la ciudad de Cuiabá, quedó en la segunda posición.

El hombre, quien es el esposo de Nathally, no estuvo de acuerdo con la decisión y la ira se apoderó de él. Sin previo aviso, subió al escenario y arrebató la corona antes de que se la dieran a Emannuelly Belini, la ganadora del concurso.

🚨BRASIL: Um homem invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro.

pic.twitter.com/YqWVO4nFd8

— CHOQUEI (@choquei) May 28, 2023