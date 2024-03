EN FOTOS: Dejó su carrera en el cine para adultos para convertirse en árbitro de fútbol

Elisa Sanches, una actriz del cine para adultos, ha decidido dejar dicha profesión para convertirse en árbitro de fútbol ya que, según sus palabras, cuenta con la capacidad física para impartir justicia en el balompié y así cumplir su sueño.

En su cuenta de Instagram, Sanches acumula cerca de 2 millones de seguidores. Allí, comparte fotos de su despampanante figura.

No obstante, la mujer oriunda de Brasil y residente en Río de Janeiro, prevé inscribirse en cursos de arbitraje. Dichas clases las imparte la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ).

En una entrevista, la exestrella pornográfica comentó que desde niña ha soñado con ser árbitro del deporte rey. Por ende, es algo que está dispuesta a concretar actualmente. Asimismo, admitió que su mayor temor son «los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy».

No obstante, ya tomó la decisión y no está dispuesta a frenarse en su afán de cumplir su anhelo. «Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol», relató.

EN EXCELENTES CONDICIONES

En las palabras de Sanches, está en grandes condiciones físicas para afrontar el reto que implica ser árbitro. Además, manifiesta estar comprometida a estudiar incansablemente para pasar las pruebas de certificación, reseñó Infobae.

«Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera», contó.

Es de recordar que en 2020, tuvo una experiencia preliminar como jueza durante un partido benéfico. «Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo», rememoró.

Adicionalmente, busca llevar un mensaje a otras mujeres que no se atreven a ir tras sus sueños. «Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y exestrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa. Pero aún así estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera», puntualizó.