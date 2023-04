EN VIDEO | Conejo de Pascua ‘irrumpe’ en rueda de prensa de la Casa Blanca y se roba toda la atención

La Casa Blanca fue escenario de una inesperada presencia este lunes durante una rueda de prensa. Un conejo de Pascua hizo su aparición en el estrado, robando la atención de los periodistas que esperaban la llegada de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.

Aunque este tipo de eventos se caracterizan por la formalidad, en esta ocasión decidieron romper el protocolo por unos segundos. Incluso, el conejo se posicionó frente a los micrófonos, como si realmente ofrecería una ronda de preguntas y respuestas.

Easter Bunny at the White House briefing room, reporter asks the bunny about Trump indictment pic.twitter.com/XV4h5Fzhkw

— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 10, 2023