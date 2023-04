Twitter Inc. dejó de existir, Elon Musk cambió el nombre de la compañía

La compañía Twitter Inc. dejó de existir y ahora pertenece a la empresa X Corp, creada por Elon Musk este año. Sin embargo, no hay nada que temer, dado que solo se trata solo de un cambio de nombre y no habrá cambios en el corto plazo.

La empresa envió un correo electrónico a todos sus usuarios comerciales, con la que confirmó el cambio de nombre. “Twitter Inc. ha sido renombrada a X Corp”, es el título de este mensaje.

“Te estamos escribiendo para hacerte saber que Twitter Incs. ha sido renombrada a X Corp. El servicio de Twitter seguirá siendo conocido como Twitter”, indicó, de manera que la red social mantendrá su nombre.

Asimismo, la compañía aclaró que los clientes deberán referirse a X Corp en cuanto a contrataciones o facturas. “Esto no es un cambio de control y X Corp es la sucesora de los intereses de Twitter Inc.”, aclaró la compañía.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO DE NOMBRE DE TWITTER INC.?

Hasta este martes, el cambio de nombre de la empresa no ha tenido impacto sobre la plataforma. Sin embargo, anticipa que Elon Musk tiene planes ambiciosos para Twitter y podría acercarse al proyecto de Meta de Mark Zuckerberg.

El proyecto X se extiende hasta el año pasado, cuando Musk registró las empresas X Holdings I, II y III para comprar Twitter. Después, en marzo, creó la empresa X Corp, la cual se funcionó con X Holdings I y ahora es la empresa matriz.

Mientras Musk unifica las empresas, todo parece indicar que X es el proyecto de “superapp” del magnate. En octubre del año pasado, el dueño de Twitter dijo que buscaba acelerar este plan para una “aplicación para todo”.

En ese sentido, X sería una super compañía que también abarcará Tesla o SpaceX. Musk ya ha dicho que le gusta la idea de tener una compañía matriz para todas sus empresas, algo semejante a Meta o Alphabet con los proyectos de Google.