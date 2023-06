EN VIDEO l Le partieron el vidrio del carro para robarle el celular mientras transmitía en vivo

Un joven streamer que trabaja como Uber transmitió el momento exacto en el que lo robaron en Argentina. Brunenger, como es conocido por sus seguidores, estaba esperando a una pasajera, cuando vivió un momento realmente aterrador.

En un momento en el que estaba revisando información en el teléfono, lo sorprendió un delincuente que le propinó un golpe al vidrio del pasajero y le arrebató el celular con el que estaba transmitiendo en ese momento.

Brunenger narró los hechos a los espectadores que seguían su transmisión: «Me acaban de asaltar. Me conecté para informarles. Tenía el teléfono móvil con el soporte, estaba esperando a la pasajera. Cuando llegó un ladrón en una moto, se acercó corriendo, rompió el vidrio de la ventana, tomó el teléfono y se escapó en la moto».

LO QUE DIJO BRUNENGER

A pesar de que Brunenger notó la presencia de la motocicleta, el robo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos y no pudo hacer nada para evitarlo.

El incidente generó diversas reacciones en las redes sociales, donde algunos seguidores brindaron su apoyo al streamer, mientras que otros cuestionaron la veracidad de los hechos.

Ante las especulaciones, Brunenger se expresó en su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo de sus seguidores y para aclarar que el robo fue real: «Quiero agradecer a aquellos que se preocuparon. De hecho, me robaron mientras transmitía en Uber, pero afortunadamente no me hicieron daño. Los aprecio mucho y les agradezco por sus mensajes».