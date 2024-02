Ingeniero aeroespacial fue despedido cuando descubrieron que tenía OnlyFans, ahora planea ser actor porno a tiempo completo

John Legendary, de 39 años de edad, fue despedido de su cargo de ingeniero aeroespacial después que sus superiores se enteraran de que tenía una cuenta de OnlyFans donde vendía contenido en su hora de almuerzo, por lo que ahora ha decidido dedicarse de lleno a ser actor porno.

Al hombre se le informó la semana pasada que fue removido de su puesto por supuesta «reducción de costo». No obstante, trascendió que su supervisora descubrió su otra fuente de ingresos.

«Conseguimos una nueva supervisora sénior hace unas semanas, y ella siguió insinuando. Ella me dijo: ‘Te me pareces familiar, ¿nos hemos conocido antes?'», relató. El ingeniero aeroespacial dedujo que ella solo lo habría visto por vía virtual ya que trabajaba de forma remota.

SE INICIÓ EN EL MUNDO DEL PORNO HACE DOS AÑOS

Legendary relató a The New York Post que comenzó como ingeniero aeroespacial hace tres años. Un año después, se inició en el mundo del porno amateur «por curiosidad».

«Estaba en el estilo de vida de la esposa caliente. Me fo***** a las esposas mientras los maridos me filmaban, así que estaba haciendo eso y me sentía cómodo con que los maridos filmaran».

Fue allí que empezó a pensar cómo podría generar más ingresos teniendo sexo. «Solo estaba haciendo eso como mi pasatiempo del sábado por la noche. Me preguntaba ¿Cómo sería con estrellas y que te paguen por ello?», añadió.

Trabajando de forma remota, el sujeto percibía unos 150.000 dólares al año en la empresa de defensa donde estaba. Luego, aceptó un recorte salarial dado que el trabajo ahora sería a distancia, pero habría más flexibilidad.

Poco después, Legendary se abrió un OnlyFans. Allí filmaba escenas porno los fines de semana y en sus horas de almuerzo. Reconoció que nunca trató de ocultarlo, por lo que firmó un documento donde debía notificar a su empresa que tenía ese otro «trabajo».

Gracias a eso, acumuló una gran legión de fanáticos y grabó con compañías de la industria porno. Incluso, ha ganado premios en ese mundo. Él estima que con su trabajo paralelo, percibe unos 100 mil dólares por año.