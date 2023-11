La venezolana que pasó de repartidora a entrevistar a Messi: «Tengo el trabajo de mís sueños»

La periodista venezolana Antonella González llegó hace seis años a Estados Unidos y tuvo distintos trabajos, pero, tras años de esfuerzo, está acreditada en el campo del Inter Miami y ha entrevistado al futbolista Lionel Messi en varias ocasiones.

González, quien trabajaba en DirecTv Sports, se fue del país después de que unos criminales la persiguieron en Caracas. Optó por poner rumbo a Panamá, pero no se adaptó a la cultura de ese país.

Finalmente, decidió irse hasta Miami, en donde no tuvo un inicio sencillo. «Repartí cajas de Amazon en pandemia, monté un food truck, cocinaba hasta las 12 de la noche cuando estaba embarazada», recordó González.

Todo cambió cuando consiguió un trabajo como periodista de Apple TV, compañía que tiene los derechos de la MLS. Así pues, González se convirtió en la corresponsal acreditada en Miami y entrevista a los jugadores del equipo de la ciudad.

«Son tantos factores en contra… Después, al transcurrir las semanas, he aprendido a celebrarme y aplaudirme por cada logro. Llegué hace 6 años sin nada y hoy tengo el trabajo de mis sueños», dijo en una entrevista para Infobae.

GONZÁLEZ: «MESSI ME CAMBIÓ LA VIDA»

La joven periodista ha tenido la oportunidad de entrevistar a Messi en varias ocasiones. La primera vez fue en el partido en el que debutó el argentino, cuando Las Garzas se enfrentaron al club mexicano Cruz Azul.

«Cuando dentro de la negociación está el nombre de Messi, tú dices, esto no me puede estar pasando a mí», recordó González. «Leo me cambió la vida, siempre voy a estar agradecida con él, cambió mi carrera por completo», explicó.

González subrayó que le sorprendió la «sencillez» de Messi y le sorprendió que el argentino busca «tratar de saludar». «Es un tipo que siempre está a disposición, nunca te trata de esquivar la mirada», dijo.

La periodista reconoció que es «increíble» lo que está viviendo y el corazón «le va a mil». «El otro día me pasaron unas fotos con Messi y tenía los ojos aguados (…) Esa foto es el sueño de cualquiera», concluyó.